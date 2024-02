Reprodução: Flipar No fim de semana, alguns familiares foram até o Arsenal de Guerra visitar e levar mantimentos para os parentes confinados. Reportagem da Folha de S.Paulo ouviu relatos de pais descrevendo jovens soldados abatidos com a situação. Alguns recrutas teriam até mesmo chorado na presença dos familiares.

A Justiça Militar decretou as prisões de dois cabos acusados de participarem do furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra São Paulo (AGSP) em Barueri, na região metropolitana, em setembro do ano passado.As informaões são do g1.

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) confirmou as prisões, mas não divulgou quais são suas patentes, seus nomes e nempor quais crimes eles estão respondendo.

"O Comando Militar do Sudeste informa que a Justiça Militar da União decretou a prisão preventiva de 2 militares suspeitos de envolvimento na subtração das armas do Arsenal de Guerra de São Paulo. O mandado foi cumprido em 23 de fevereiro, sexta-feira. A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, tendo o Juízo competente decidido pela manutenção da segregação cautelar dos suspeitos", informa o comunicado do CMSE enviado ao g1.