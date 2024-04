Reprodução Chilena levava corpo da companheira morta há um ano em mala

Uma idosa de 80 anos foi flagrada por câmeras de segurança arrastando uma mala com o corpo de outra mulher, que estava morta há um ano. Identificada como Lorenza Patricia Ramírez Barrera, ela foi vista pelas ruas do bairro de Ñuñoa, em Santiago, no Chile, usando roupas de freira que pertenciam à mulher falecida em abril de 2023, com quem Lorenza aparentemente tinha um relacionamento amoroso.

A mala foi encontrada por um reciclador de lixo na última segunda-feira (8), contendo um corpo em avançado estado de decomposição, identificado pela perícia como o de uma mulher de cerca de 60 anos.

Em seu depoimento à polícia, a idosa afirmou que havia feito um acordo com a falecida: se uma delas morresse, a outra não deveria informar a ninguém. Patricia então arrastou a mala por dois quarteirões e a deixou na rua Talavera. A investigação do Departamento de Criminalística não encontrou lesões traumáticas visíveis no corpo.

Segundo informações da polícia e do Ministério Público, Lorenza se casou em fevereiro de 1963 e ficou viúva em setembro de 2008. Ela tem três filhos, um deles sendo uma freira que retornou à cidade para cuidar da mãe, que apresentava "distúrbios" psicológicos.

Veja:

En Chile, una #monja fue vista transportando un cadáver adentro de una valija: las autoridades confirmaron que el cuerpo estuvo escondido durante más de un año. ( @elcancillercom ) pic.twitter.com/gRn8BlqUQ1 — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) April 11, 2024