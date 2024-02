Reprodução: Flickr Javier Milei é o atual presidente da Argentina

O presidente da Argentina , Javier Milei , usou sua conta na rede social X, o antigo Twitter, para manifestar apoio a Jair Bolsonaro (PL). Neste domingo (25), o líder argentino compartilhou publicações do ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a favor do ex-mandatário brasileiro.



Um dos posts compartilhados por Milei foi do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente brasileiro, que classificou a manifestação como um "grito de liberdade". Na mira da Polícia Federal (PF) , Bolsonaro é investigado por tramar uma tentativa de golpe de Estado.

Já outra publicação repostada por Milei associava Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do Brasil, ao Hamas , grupo terrorista palestino. A mensagem acontece dias depois do petista voltar a repudiar os ataques de Israel na Faixa de Gaza, que já deixaram 29 mil mortos, sendo a maioria mulheres e crianças.

















Resposta do PT

Nesta segunda-feira (26), a presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), Gleisi Hoffmann , usou a mesma rede social para rebater o líder argentino. De acordo com a deputada federal, Milei faz "molecagem" na web, seguindo a mesma conduta de Bolsonaro e repassando fake news.

"Javier Milei fez molecagem nas redes sociais, divulgando mentiras de bolsonaristas sobre Lula. Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda se é reproduzida pelo presidente de país vizinho, amigo e parceiro comercial", disparou a petista.

"Milei devia cuidar primeiro de resolver os graves problemas do povo da Argentina. Foi eleito para isso, mas prefere ofender Lula e perseguir estudantes brasileiros em seu país", finalizou a líder do PT.

Próximo de Bolsonaro desde o ano passado, quando venceu as eleições na Argentina, Milei já havia recusado o convite de Lula para entrar no Brics. Alinhado com a extrema-direita, o argentino recebeu, na semana passada, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump .