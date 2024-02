Reprodução/TV Globo âmera de monitoramento registrou momento em que PM atinge motociclista

Um rapaz de 21 anos morreu após ser atingido pela ponta do fuzil de um policial militar na manhã desse domingo (25), enquanto conduzia, sem capacete, uma motocicleta. O caso ocorreu na Brasilândia, zona norte de São Paulo.

O contato com o fuzil teria perfurado o pescoço da vítima, mas a causa da morte não está clara e segue sob investigação da polícia. O rapaz se chama Matheus Menezes Simões, segundo informações da Ponte.

A Polícia Militar fazia operação para a apreensão de veículos "quando uma motocicleta com dois ocupantes sem capacete, em alta velocidade, avançou em direção aos policiais", de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

Veja o vídeo:

PM perfura pescoço de jovem negro com fuzil ao tentar parar moto na periferia de São Paulo pic.twitter.com/Xz66WnGIu2 — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) February 26, 2024

Imagens de câmeras de monitoramento, porém, mostram que o policial, portando o fuzil, se coloca em frente a motocicleta. Após a colisão, a moto segue de forma desgovernada.

Moradores da região registraram o corpo do homem no chão e chamaram o resgate. O garupa da moto fugiu logo após, segundo a SSP-SP.

O policial teve ferimentos no rosto e passou por atendimento médico. A ocorrência foi registrada no 72º DP (Vila Penteado) como desobediência, localização e apreensão de objeto, e como localização, apreensão e entrega de veículo (uma outra moto, com registro de roubo, que foi recuperada durante a operação).