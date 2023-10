Reprodução/Exército/Flipar A prisão está prevista como punição no Regulamento Disciplinar do Exército

O Exército brasileiro informou nesta quinta (26) que 17 militares foram punidos pelo furto das 21 metralhadoras no Arsenal de Guerra de São Paulo. Eles cumprem punição disciplinar, devido a “falha de conduta e/ou erro de procedimento nos processos de fiscalização e controle de armamento”.

Esses 17 militares punidos foram presos. A prisão está prevista como punição no Regulamento Disciplinar do Exército, mas tem um número de dias que varia a cada um dos envolvidos, entre 1 a 30 dias de detenção. Em casos graves, pode levar à expulsão.

Sete suspeitos são investigados pela participação direta no crime, investigados em um inquérito policial que pode levá-los a responder por furto, peculato, receptação, desaparecimento, consunção ou extravio. As investigações e procedimentos relativos ao caso correm em sigilo, determinado pelo juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

O grupo que responde ao caso do furto de metralhadoras é composto por 20 militares. Eles eram responsáveis por tarefas que incluíam a vigilância das instalações no período em que o armamento foi levado, 13 metralhadoras de calibre .50 e oito fuzis de calibre 7,62. Quatro metralhadoras com poder de fogo para derrubar helicópteros continuam desaparecidas.

Nessa terça (24), o Exército decidiu acabar com o aquartelamento de 40 militares que desde o dia 10 não podiam sair do Arsenal de Guerra em Barueri, na grande São Paulo. Além da autorização para sair, os militares receberam seus aparelhos celulares de volta.

Segundo o general Maurício Gama, chefe-maior do Comando Militar do Sudeste, recrutas podem ser expulsos. O tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, ex-diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, foi exonerado por ordem do comandante do Exército, general Tomás Paiva.

Até o momento, 17 armas foram localizadas pelas polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), a venda dos armamentos foi negociada com duas facções criminosas, o Comando Vermelho e o PCC.

