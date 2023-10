O grupo terrorista Hamas libertou nesta semana mais dois civis que estavam como reféns. O grupo terrorista Hamas libertou nesta semana mais dois civis que estavam como reféns.

As Forças de Defesa de Israel atualizaram nesta quinta-feira (26) para 224 o número de reféns mantidos pelo grupo armado palestino Hamas na Faixa de Gaza . Os militares acreditam que eles estejam sendo mantidos nos túneis subterrâneos de comunicação do grupo.



O número é atualizado conforme as famílias vão sendo avisadas dos desaparecimentos.

A captura dos israelenses se deu no dia 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território do país hebreu, dando início ao conflito.

Na última semana e nesta segunda-feira (22), o Hamas libertou 4 reféns, uma mãe e uma filha dos Estados Unidos e duas idosas de Israel "por motivos humanitários".

Uma das idosas, Yochved Lifshitz, de 85 anos, concedeu entrevista coletiva do hospital onde foi internada e disse ter "passado por um inferno".

Nesta quinta-feira (26), as Forças de Defesa de Israel deram início à operação por terra à Faixa de Gaza, com inserção de tanques no território do enclave.

As Forças de Defesa de Israel disseram que seus tanques e infantaria “atacaram numerosas células terroristas, infraestrutura e postos de lançamento de mísseis antitanque” antes de retornar ao território israelense.

O Exército de Israel disse que a operação foi realizada para se preparar “para as próximas etapas do combate”. Até o momento, Israel havia bombardeado Gaza por três semanas seguidas.