Reprodução/redes sociais Wellington Souza é jornalista e blogueiro

O blogueiro e jornalista, Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, foi condenado a seis anos de prisão por estar ligado a tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Internacional de Brasília , na véspera de Natal do ano passado. Ele estava foragido da polícia desde janeiro, e foi preso nesta quinta-feira (14), na Cidade do Leste, no Paraguai.



A Polícia Nacional do Paraguai foi responsável pela prisão de Wellington Macedo, em uma ação conjunta com a Polícia Federal. Ele será entregue à PF nesta quinta-feira, na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Cidade do Leste.

Além de Wellington, outras duas pessoas foram condenadas pelo caso — ambas presas desde janeiro. O explosivo havia sido encontrado em um caminhão de combustíveis. Entretanto, antes de ser detonado, o motorista do veículo identificou a carga desconhecida, evitando o atentado.

Wellington foi condenado a seis anos de prisão, em regime inicial fechado, além de uma multa de R$ 9,6 mil. Os outros envolvidos no caso são George Washington de Oliveira Sousa — com pena de nove anos e quatro meses de prisão — e Alan Diego dos Santos Rodrigues — com pena de cinco anos e quatro meses.

Wellington teve a participação no caso descoberta pelo rastreamento da tornozeleira eletrônica que usava na época. Além disso, as câmeras de segurança de uma loja e do próprio caminhão mostram o momento em que o foragido se aproxima com seu carro lentamente, para que Alan Diego dos Santos Rodrigues coloque a bomba. As imagens foram divulgadas no dia 15 de janeiro pelo Fantástico.

O blogueiro tem forte presença nas redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes , havia decretado a prisão por ter incentivado os atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Ele cumpria a pena em prisão domiciliar.

Segundo o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal Leonardo de Castro Cardoso, Wellington foi uma das pessoas que teve participação direta nos ataques contra o prédio da Polícia Federal em Brasília, quando bolsonaristas radicais invadiram o prédio e tentaram atear fogo nos veículos, no dia 12 de dezembro de 2022.