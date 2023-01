Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais Alan Diego dos Santos já participou de atos com José Acácio Serere Xavante

Alan Diego dos Santos, preso nessa terça-feira (17) suspeito de estar envolvido na tentativa de explosão em um caminhão-tanque em Brasília , já participou de atos com a presença de José Acácio Serere Xavante e esteve em audiência pública para questionar o resultado das eleições 2022, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O líder indígena está preso desde o dia 12 de dezembro , por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acusado de incitar atos contra a democracia em Brasília.

Nas redes sociais, Alan dos Santos publicou imagens das primeiras manifestações em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, ainda no mês de novembro.





Mais tarde, também publicou em seu perfil um vídeo de dentro do Senado durante uma sessão da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) que debatia "indícios de anomalia no processo eleitoral de 2022".

Em dezembro, ele também compartilhou registros de quando esteve em manifestações antidemocráticas no Aeroporto de Brasília — mesmo local onde teve a tentativa de explodir uma bomba, em dezembro do ano passado .

Nas imagens, é possível ver um grupo de indígenas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de Serere .





Santos ainda esteve no local em que Bolsonaro fez o primeiro discurso após a derrota nas urnas . O ex-presidente ficou mais de 44 horas sem se pronunciar sobre o resultado das eleições .

Os três réus suspeitos da bomba no DF são: George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.