O Ministério Público Federal (MPF) pediu através de uma petição que o processo e o julgamento dos três suspeitos de envolvimento na tentativa de um atentado à bomba próximo ao Aeroporto de Brasília , no dia 24 de dezembro, seja feito integralmente pela Justiça Federal . Segundo o órgão, os crimes cometidos pelos acusados são de natureza federal e, por isso, o julgamento não deve ficar dividido com a justiça do DF .

Nesta quinta (2), a petição foi encaminhada à 10ª Vara de Brasília. De acordo com o Ministério Público Federal, o trio também praticou um atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo e também tentaram abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Após a prisão dos suspeitos, no dia 15 de janeiro, a 8ª Vara criminal federal de Brasília disse aceitar a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza pela pelos crimes contra a incolumidade pública.

No entanto, o MPF cita no documento emitido nesta quinta (2) um trecho do depoimento de George Washington à Polícia Civil do Distrito Federal em que o acusado dá detalhes do plano, além de dizer que tinha armas, munições e explosivos tanto em seu carro quanto no interior de sua residência para o ataque.

De acordo com o Ministério Público, "não obstante a denúncia oferecida à Justiça do DF, restou evidenciado que, além de expor a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, os acusados tinham por desígnio autônomo, simultaneamente, impedir ou dificultar a navegação aérea e efetivamente expuseram a perigo aeronaves".

"Não bastasse, ressai dos autos que o plano dos acusados, elaborado com manifestantes que estavam no QG do Exército, tinha como objetivo principal a abolição do Estado Democrático de Direito", disse o MPF.

