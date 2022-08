Reprodução: Redes Sociais Bruno Krupp

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta terça-feira (30), o modelo Bruno Krupp pelo crime de estelionato. Ele foi denunciado também por atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães , de 16 anos, em 30 de julho deste ano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Na nova denúncia, consta que ele é acusado de dar prejuízo superior a R$ 400 mil no Hotel Nacional, na zona sul da cidade.

Segundo os autos do processo, Krupp se fazia passar por intermediário, enquanto seu sócio, Bruno Monteiro Leite, se dizia proprietário de uma suposta agência de viagens. Dessa forma, ambos enganavam as vítimas com a oferta de compras de pacotes de viagens para hospedagem no hotel. Para atrair as vítimas, eles ofereciam valores mais baixos, alegando que a suposta agência teria acesso a preços promocionais.

As vítimas efetuavam o pagamento diretamente para a conta bancária de Bruno Monteiro Leite. As reservas, por sua vez, eram feitas pela dupla usando cartões fraudulentos de titularidade de terceiros. Posteriormente, esses cartões tiveram pagamentos recusados pelas operadoras de cartão de crédito ao Hotel Nacional, por motivo de fraude, já que seus titulares desconheciam o uso de seus cartões para a realização dessas reservas.

De acordo com a gerência do estabelecimento, os criminosos também teriam se hospedado no Hotel Nacional em diversas ocasiões, usando cartões de crédito como meio de pagamento. Algumas dessas reservas foram apontadas pelas operadoras dos respectivos cartões como fraudulentas, o que gerou ainda mais prejuízo.

