Laudos divulgados pela polícia nesta quarta-feira (24) apontam que o modelo Bruno Krupp não tentou frear a moto que pilotava antes de atropelar e matar João Gabriel Cardim , de 16 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo documento obtido pela TV Globo, não foram encontradas marcas de frenagem no local do acidente. O laudo também indica que "a visibilidade na via, mesmo no período noturno, é boa", o que vai contra o depoimento de Bruno.

A defesa do modelo afirmou que a moto sofreu uma pane no freio e que Bruno "perdeu o controle, porque ele se assustou com o rapaz voltando".

Não foram encontrados problemas nos freios traseiros e dianteiros da moto. O advogado de Bruno rebateu o documento ao dizer que o local não foi preservado após o acidente e, portanto, o resultado da perícia teria sido prejudicado.