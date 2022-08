O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) contra o modelo Bruno Krupp, de 25 anos, nesta sexta-feira (26). O influenciador está preso desde o dia 3 de agosto e é acusado de atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no dia 30 de julho. O juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal do TJRJ foi o responsável por acolher a denúncia.

No decisão, o magistrado também reforçou alguns pontos citados no relatório do MP, como o fato do modelo não ter habilitação para pilotar moto e trafegar em velocidade acima do permitido. Um dos laudos periciais sugere que Bruno Krupp conduziu sua moto em velocidades entre 126,1 km/h e 152,1 km/h.

"Há indícios de que o acusado teria como hábito dirigir de forma perigosa. Quanto ao dia dos fatos, vale pontuar que, conforme depoimento de testemunha, o acusado estaria trafegando a mais de 150 km/h em via pública", destacou na decisão.

O juiz também informou que o estado de saúde do modelo é estável, sendo assim, fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão. Ele está internado na UPA da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), no Complexo de Gericinó. O pedido da revogação da prisão preventiva foi enviado ao TJRJ na semana passada. Nele, os advogados do preso destacaram os problemas de saúde e a possibilidade de piora do quadro clínico dele.

"O acusado está "melhor que no início da internação". Assim, nada indica risco de vida que justifique a revogação da prisão", escreveu o magistrado. Ao fim da decisão, ele solicitou à Seap que seja enviada ao TJRJ informações, em até dois dias, sobre o boletim médico do preso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.