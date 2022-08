Reprodução/redes sociais Bruno atropelou adolescente de 16 anos

Um novo vídeo filmado por câmeras de segurança exibe o exato momento em que a moto pilotada pelo modelo Bruno Krupp, de 25 anos, atingiu o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães , de 16, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (30).



As imagens mostram João acompanhado de Mariana Cardim de Lima, sua mãe, quando atravessa a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestre. Com o impacto da batida, a perna dele acabou sendo amputada e arremessada a 50 metros à frente do acidente, caindo perto da areia da praia.

A perna precisou ser colocada em uma caixa térmica cheia de gelo para ser conservada no momento em que a equipe de resgate realizava o atendimento.

Filho e neto único, João Gabriel, que morava em Realengo, passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas acabou morrendo.

A via tem limite de 60 km/h, mas Bruno pilotava em alta velocidade e sem habilitação. Uma testemunha revelou que Krupp estava a mais de 150 km/h no momento em que ocorreu o atropelamento.

Outras testemunhas também contaram que era comum o influenciador digital pilotar em alta velocidade. O modelo tinha sido parado em uma blitz três dias antes do atropelamento.

A moto passou por uma nova perícia na última quinta (4) para identificar qual era a velocidade dela no momento em que aconteceu o acidente.

Os peritos relataram que o freio da frente estava funcionando, mas é preciso saber as condições do freio traseiro. Porém, os agentes aguardam o recebimento de uma chave reserva.

