Isac Nóbrega/PR - 07.06.2022 Jair Bolsonaro

Após o cancelamento do tradicional desfile militar na Avenida Presidente Vargas, foi decidido que o Rio de Janeiro irá sediar pelo menos dois atos no 7 de setembro. O dia em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil terá eventos com perfis diferentes: um cívico-militar e o outro político.

O primeiro ato ocorrerá às 15h no Forte de Copacabana e terá participação de integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. As Forças Armadas planejam apresentar show aéreo da Esquadrilha da Fumaça; apresentação de bandas militares; parada naval; e salva de tiros. O Ministério da Defesa avalia também realizar outras atividades como o salto de paraquedistas civis e militares.

O segundo ato tem caráter político e deve contar com a presença de Jair Bolsonaro. O presidente da República planeja reunir eleitores em volta de trios elétricos na Avenida Atlântica. O Rio de Janeiro é o principal reduto do candidato à reeleição.

