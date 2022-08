MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Jair Bolsonaro (PL)

O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que os vídeos que reproduzem a reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores, em julho de 2022, sejam derrubados das redes sociais como Instagram, Facebook, Youtube, EBC e também o Google.

No encontro com os diplomatas, o presidente do Brasil atacou, sem provas, as urnas eletrônicas e colocou em dúvida o sistema eleitoral do país . Além disso, ele também atribuiu às Forças Armadas o papel de avaliação e fiscalização do processo eleitoral.

A decisão de Campbell atende a um pedido do PDT, partido do presidenciável Ciro Gomes. No processo, a sigla requisita a apuração das falas do mandatário na reunião e a impugnação da chapa de Bolsonaro e de seu vice, Walter Braga Netto.

Caso as empresas não retirem os vídeos da internet dentro de 24h, elas estarão sujeitas a multas de R$ 10 mil, sob pena de imputação em crime de desobediência.

"Nota-se que, longe de adotar uma posição colaborativa com o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, o representado insiste em divulgar deliberadamente fatos inverídicos ao afirmar que há falhas no sistema de tomada e totalização de votos no Brasil", disse o corregedor-geral da Justiça Eleitoral.

"A ninguém é permitido veicular informações descontextualizadas com ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, incutindo-se no eleitorado falsa ideia de fraude", acrescentou Mauro Campbell Marques.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.