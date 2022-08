Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

Nesta quarta-feira (24), o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tentou associar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PCC (Primeiro Comando da Capital). Não é a primeira vez que o presidenciável, que está na segunda colocação, ataca seu principal adversário.



“É simples: não sou eu, mas o próprio crime organizado que demonstra enxergar o PT como aliado ao reclamar do meu governo, que tem quebrado recordes de apreensão de drogas e prejuízos às facções, e admitir ter saudades dos diálogos cabulosos com os petistas. Resolvam com o PCC”, postou o chefe do executivo federal.

O governante ainda compartilhou uma reportagem da Record com um suposto áudio da Polícia Federal em que um líder do PCC teria dito que existia um “diálogo cabuloso” entre o Partido dos Trabalhadores e a facção.

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia ordenado a exclusão de postagens nas redes sociais com informações falsas ligando o PT ao PCC, além de fake news que diziam que o ex-presidente Lula estaria envolvido na morte de Celso Daniel, em 2002.

Mesmo prometendo usar um tom mais moderado na TV aberta, Bolsonaro tem sido radical nas redes sociais. O presidente vem promovendo ataques contra os seus adversários, tendo como principal alvo o petista.

