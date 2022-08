Reprodução Polícia Federal (PF)





Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta sexta-feira (8), um homem, de 44 anos, que estava foragido da Justiça da Espanha por aplicar golpes financeiros e por falsificação de documentos, em Búzios, na Região dos Lagos. O cidadão espanhol fazia parte da lista da difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Segundo a PF, após a identificação de que o homem estava em território brasileiro, foi constatado que ele também possuía um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Federal de Corumbá, por falsificação de documentos nacionais.

Após a realização da prisão, a Polícia Federal representou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manutenção de sua prisão a fim de realizar a extradição para a Espanha, que poderá ser efetivada após o cumprimento de sua pena pelos crimes cometidos no Brasil.

