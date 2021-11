Reprodução Dois homens são presos após assalto armado em outlet em São Paulo

A Polícia Militar prendeu duas pessoas envolvidas em um assalto armado em uma outlet em São Roque-SP, na altura do km 60 da Rodovia Castello Branco. As informações são do portal G1.

Tiroteio e bandido baleado em assalto ao Outlet Catarina



Ladrões entraram na Lacoste, amarraram funcionários, reviram a loja, disparam vários tiros e fugiram. https://t.co/Or76JZ80nQ #saoroque #castelobranco #outletcatarina pic.twitter.com/79Z9yEfDIW — Diário da Região (@webdiario) November 30, 2021

Segundo oficiais e funcionários do local, um grupo armado entrou em uma das lojas da Outlet Catarina e efetuou uma série de disparos. Após a rendição dos colaboradores, os criminosos amarraram funcionários e fizeram vítimas enquantou realizavam o roubo.

Ao sair do local para fugir, houve troca de tiros com a PM. Um policial civil que encontrava-se na rodovia Castello Branco reparou a atitude suspeita do motorista que realizava a fuga e perseguiu o veículo até um posto de combistíveis.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) ressaltou que um dos envolvidos foi atingido e socorrido até um hospital local. Policiais do 14º BAEP de Sorocaba (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e da Polícia Militar prenderam outras duas pessoas. Não houve ferimentos aos funcionários e no estabelecimento roubado.