Reprodução/redes sociais ONU solicita investigação independente em apuração das mortes em São Gonçalo, no Rio de Janeiro

A Organização das Nações Unidas (ONU), através de seu Alto Comissariado para Direitos Humanos, realizou um apelo nesta terça-feira (23) para que ocorra uma investigação independente e "imparcial" sobre as mortes registradas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As informações são do jornalista Jamil Chade.

Marta Hurtado, porta-voz da entidade, afirmou que o escritório da corporação "pediu ao Ministério Público que conduza uma investigação independente, completa, imparcial e eficaz sobre essas mortes, de acordo com padrões internacionais".

Os corpos foram encontrados um dia após a operação do Batalhão de Operaçoes Especiais e teriam ocorrido após a morte do Sargento da PM, Leandro da Silva - atacado a tiros no último sábado (20).





Segundo o órgão mundial, é necessário que as autoridades entendam que o uso da força só poderá ser realizado quando "estritamente necessário" desde que respeitem os princípios da "legalidade, precauçção, proporcionalidade e necessidade".