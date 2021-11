Reprodução PRF encontra carga de cocaína no valor R$ 7 milhões em teto de fusca

A Polícia Rodoviária Federal encontrou, neste domingo, uma carga de 41kg de cocaína escondida no teto de um fusca que viajava pela BR-285, no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

O veículo, dirigido por um paranaense de 20 anos de idade, foi abordado pelos policiais, que desconfiaram do jovem. Ao vasculhar o fusca, eles encontraram a carga de droga escondida no forro do teto do carro.

O homem disse que vinha do Paraná e iria deixar a droga na cidade de Porto Alegre. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. De acordo com o jornal 'Zero Hora', ele não tem antecedentes criminais e não foi identificado.

Segundo a PRF, a droga estaria em estado puro e, por isso, poderia render cerca de 160 mil pinos de cocaína uma vez misturada.