Divulgação/Nacional Crime Agency 418 quilos de cocaína foram encontrados na França com destino ao Reino Unido

Uma carga de cocaína no valor de 33 milhões de libras, cerca de R$ 242 milhões na cotação atual, foi encontrada escondida dentro de um carregamento de anéis de cebola com destino ao Reino Unido.

Oficiais que trabalham nas fronteiras da França encontraram 418 quilos da droga quando pararam um caminhão que se dirigia ao Túnel do Canal em Coquelles, no norte do país.

Um polonês identificado como Piotr Perzenowski, de 30 anos, dirigia o caminhnao e foi acusado de contrabandear as drogas, informou a Agência Nacional de Crimes (NCA).

Ele compareceu ao tribunal na manhã do último sábado (15) e foi detido. "Esta foi uma quantidade de drogas realmente impressionante retirados de circulação", informou a NCA.

"A apreensão vai privar o crime organizado de obterem mais lucros, que seriam utilizados para alimentar novos crimes", continou o comunicado.