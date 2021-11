O DIA/REPRODUÇÃO Mulher tentou viajar à Tailândia levando cocaína e foi presa pela PF no Rio

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio e encaminhada ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, após ter ingerido cápsulas de cocaína para tentar chegar até a cidade de Bangkok, na Tailândia. Natural de Manaus (AM), ela também carregava parte do entorpecente escondido no forro da mala.

A passageira tentava embarcar para Amsterdã, na Holanda, onde faria conexão rumo a Tailândia, o destino final. Mas policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio a abordaram antes do voo, e após a realização do narcoteste, constataram a presença de cocaína no forro de uma das malas. Após a confirmação, a mulher confessou que além de ocultar a droga na bagagem, também havia engolido várias cápsulas de cocaína há cinco dias, e sentia fortes dores no estômago.

A presa foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, na Ilha, para tentar expelir a cocaína. Uma tomografia realizada na segunda-feira (15) que constatou que resta apenas uma cápsula no estômago. Ela será encaminhada ao sistema prisional assim que receber alta, e responderá por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.