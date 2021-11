Reprodução Polícia Civil investiga conselheiro tutelar que tirou foto da filha armada

Um conselheiro tutelar está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás apos tirar uma foto de sua filha - de quatro anos de idade - com uma arma de fogo em suas mãos. A imagem teria sido enviada à mãe da criança - sua ex-esposa - que já possui uma medida protetiva contra o homem. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo Luiz Gonzaga, delegado responsável pela apuração do caso, o suspeito encontra-se foragido e já possui outras denúncias de violência doméstica. O caso ocorreu na cidade de Jandaia, centro de Goiás.

"Essa situação foi registrada na Polícia Civil, mas já constam registros anteriores que envolvem ameaça por parte desse homem e também a questão da arma de fogo que ele teria entregado a filha. São duas situações distintas, que envolvem violência doméstica e já estão sob investigação", explica Gonzaga.





Segundo o investigador, o rapaz teria realizado disparos de arma de fogo no local de trabalho da ex-esposa na última sexta-feira (12). A mulher se trancou no banheiro e acionou a Polícia Militar, que a levou para sua residência.