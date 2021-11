Reprodução Ativistas realizam ato contra fome no 'Touro de Ouro' da Bolsa de Valores em São Paulo

Um grupo de jovens chamados de 'Juventude Fogo no Pavio" protestaram contra a fome na manhã desta quarta-feira (17) no Centro de São Paulo. O 'alvo' escolhido do coletivo foi o Touro de Ouro da Bolsa de Valores - escultura inspirada em uma imagem semelhante existente em Wall Street. Confira:

[URGENTE] Ação no Touro de Ouro da B3



Enquanto o lucro e a acumulação de riquezas segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro! pic.twitter.com/5SMKhTEuAY — Juventude Fogo no Pavio (@fogonopaviobr) November 17, 2021





Segundo os organizadores da manifestação, o ato trata-se de um "lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade". A escolha de colar frases no Touro ocorreu já que a estátua, "para eles, simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho".

A atuação do grupo ocorreu por volta das 6h30 e levou menos de cinco minutos. Um dos segurnaças da Bolsa tentou impedir a ação dos manifestantes. Após 10 minutos da ação, um caminhão da limpeza urbana entrou na Rua 15 de Novembro e realizou a limpeza da escultura.





O grupo utilizou as suas redes sociais, ainda, para afirmar que não irão "parar até que essa política de morte seja derrubada! Não aceitaremos que o Brasil siga sendo o país da fome".