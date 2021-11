Reproducao / G1 Homem esfaqueou passageiros dentro de ônibus

Uma mulher de 43 anos morreu e três homens ficaram feridos durante um ataque a faca dentro de um ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), no início da tarde desta sexta-feira (11).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o responsável pelo crime, Marcelo Nascimento Mendes, de 30 anos, foi detido e a arma usada por ele foi apreendida.

Ao G1 , o tenente Francisco Amorim Lobo informou que as vítimas e o suspeito não se conheciam. "Tudo indica que tenha sido um crime aleatório. Ele disse que estava sendo perseguido e apresentava uma fala desconexa".

Marcelo entrou no veículo, pagou a passagem e se sentou ao lado da enfermeira Débora Rodrigues Maciel, de 43 anos, segundo a PM. Em seguida, ele teria a atacado. Depois disso, três homens tentaram a defender e também acabaram esfaqueados. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o crime, o suspeito desceu do ônibus da linha 6120 e tentou fugir roubando uma motocicleta. As vítimas foram socorridas por equipes da Via 040 e pelo Corpo de Bombeiros.

Um ferido foi enviado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, em Contagem, e os outros dois ao Hospital Municipal da cidade em estado grave. Um deles teve alta às 15h.