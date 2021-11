Divulgação Parque Augusta em São Paulo

O fim de semana e o feriado do dia 15 de novembro será de tempo firme e sem previsão de chuvas na cidade de São Paulo . Uma massa de ar seco volta a ganhar força e os dias serão marcados por sol.



Apesar da madrugada mais fria, o sol deve aparecer entre nuvens neste sábado (13), garantindo elevação nas temperaturas. De acordo com o Climatempo, a máxima é de 21ºC e a mínima de 12ºC. O dia deve terminar com muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas.



No domingo (14), a madrugada também começa com o céu nublado e clima frio, com mínima de 14ºC. Ao longo do dia, porém, o sol deve aparecer entre nuvens e fazer com que as temperaturas cheguem à máxima de 24ºC. Não chove.



Já no feriado da Proclamação da República, a previsão é que as temperaturas subam ainda mais e cheguem aos 26ºC. Apesar da mínima de 15ºC, o predomínio será de tempo mais firme e seco.