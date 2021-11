Reprodução Mulher é assassinada enquanto amamentava a filha - Imagem Ilustrativa

A vítima foi identificada como Maria Luíza. A criança foi ferida na mão e socorrida pelo Samu. As informações são do G1.

De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Clube, a mulher estava com a filha no colo e a amamentava quando um homem armado chegou e disparou tiros contra ela. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil .

O avô da criança relatou que o ferimento foi considerado leve e a garota não corre risco de morte.

Nenhum suspeito foi preso ou identificado até o momento. O crime é investigado pela Polícia Civil. O pai da vítima informou que prestou depoimento na manhã desta sexta-feira (12).