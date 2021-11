Reprodução Câmeras de segurança registraram o momento da briga

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após esfaquear outro, de 41 anos, durante uma briga em um bar na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu na rua Barão do Rio Branco, em Santo Amaro, por volta das 12h dessa segunda-feira (8).

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, quando chegou no local, encontrou o suspeito detido pelos funcionários do bar, segundo o boletim de ocorrência. A vítima estava caída e a morte foi constatada no local pela equipe de resgate.

De acordo com testemunhas, o crime se deu quando os dois homens começaram a discutir e um deles pegou uma faca do balcão e golpeou a vítima. Em seguida, um funcionário conseguiu segurar o suspeito e desarmá-lo.

Foram solicitados exames periciais do carro e corpo da vítima. O suspeito ficou à disposição da Justiça e o caso foi registrado como homicídio no 11º DP.