Um jovem de 25 anos foi morto a tiros enquanto voltava da comemoração do próprio aniversário na região oeste de Belo Horizonte (MG). Um amigo do rapaz encontrou a vítima caída na rua e a socorreu nesse domingo (7).

A celebração do aniversário de Igor Ferreira da Silva foi realizada em um bar. De acordo com a polícia um dos amigos dele teria saído da comemoração mais cedo, no entanto, ao passar em uma rua na madrugada de ontem, encontrou o aniversariante caído na via pública. Na ocasião, a testemunha percebeu que a vítima tinha perfurações na cabeça e no tórax e a levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no próprio carro.

O médico que o atendeu constatou a morte do jovem logo que ele deu entrada na unidade. A Polícia Civil foi até o local para realizar a perícia.



Os agentes ainda investigam o autor e a motivação do crime. A moto da vítima foi recolhida na rua e rebocada até o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).