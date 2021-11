Montagem iG / Reprodução Mulher continuou comendo lanche durante assalto

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher entrega o celular a um ladrão durante um assalto a uma lanchonete no Rio de Janeiro e continua comendo seu lanche normalmente. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, já que o companheiro dela sai correndo da cena, enquanto ela age com tranquilidade, como se nada estivesse acontecendo.

Conforme as imagens, o casal comia junto até a chegada dos dois assaltantes, que roubaram primeiro as pessoas que estavam na mesa de trás.

Assim que o acompanhante da mulher percebeu que os dois indivíduos estavam assaltando a lanchonete, levantou-se e saiu correndo para fora da vista dos bandidos. A mulher, por outro lado, pegou o celular e entregou tranquilamente a um dos criminosos. A moça chegou até mesmo a oferecer o capacete para a dupla, que fugiu usando uma moto.

Assista ao vídeo:





O comportamento da mulher chamou a atenção dos internautas, que comentaram o ato nas redes sociais. "Sangue-frio ou fome?", brincou um usuário. "Espero que tenha terminado com esse cara", escreveu outro, em referência ao companheiro que saiu correndo durante o assalto.

Confira:

Sangue frio ou fome ? Kkk

Espero que ela tenha tido uma boa DR com esse cidadão ! — Dan Ferry (@Danilo_mma) November 3, 2021





Ela entregando tudo até o capacete kkkk

O povo tá tão acostumado com a violência q já ñ sabe abala por nada. — Léo Sou (@SouzaLeonice) November 3, 2021









A calma é uma virtude. — Joubert Oliveira (@JoubertPezao) November 3, 2021













E assim acabou esse relacionamento, assim espero. — 𝓙𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓛𝓸𝓹𝓮𝓼 🆎➕🇧🇷 (@JuLops) November 3, 2021