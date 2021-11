Reprodução/ Twitter @CerejadoBosque Sistema do Inep apresenta instabilidade





A consulta ao local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi liberada nesta quarta-feira (3), mas nem todos os inscritos conseguiram visualizar seus respectivos endereços. Estudantes usam as redes sociais para apontar instabilidades no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



"Quando felizmente sai o local de prova do Enem, o site do Inep cai", "site do Inep cai e surpreende o total de 0 pessoas" e "a prova verdadeira do Enem é aguentar o site do Inep" são algumas das reclamações compartilhadas no Twitter. Usuários da rede colocaram o instituto entre os assuntos mais comentados nesta tarde.



O iG procurou o Inep para saber o que causou a instabilidade e se há previsão de quando o problema será solucionado, mas não conseguiu contato.







O local de prova é informado no cartão de confirmação da inscrição no exame, disponível através da página do participante no site oficial do Enem. Nesta edição, o exame será realizado nos dias 21 e 28 de novembro.