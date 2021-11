USP Imagens Enade será realizado em 14 de novembro

O Ministério da Educação disponibilizou hoje a consulta dos locais de prova para os estudantes que vão participar do Enade 2021 que já preencheram o questionário do estudante.

Para consultar, basta acessar o Sistema Enade e informar CPF e Senha. O aluno terá acesso ao cartão de confirmação de inscrição, com informações como local, data e horário da prova.

A avaliação será feita no dia 14 de novembro, e corresponde à edição 2020 do exame, que não foi realizada por causa da pandemia. A prova que avaliará o ano de 2021 deve ser aplicada no início de 2022.

Todos os alunos devem preencher o questionário do estudante até o dia 13, véspera da prova. Ele é quem fornecerá as informações para a montagem do perfil do estudante, e será levado em conta para a avaliação da instituição de ensino.

O Enade é uma avaliação do rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em todo o país, que considera os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos aprovados pelo MEC. Cada edição da prova avalia cursos de uma determinada área do conhecimento, e a inscrição é obrigatória.