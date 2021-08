Getty Images Vítima foi ferida e hospitalizada

Um homem de 40 anos foi esfaqueado depois de discutir com uma garota de programa e dar um tapa no rosto dela, no Centro de Belo Horizonte (MG) , na noite desse domingo (30). A vítima precisou passar por uma cirurgia. As informações são do portal BHAZ .

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um homem havia sido esfaqueado na rua Carijós esquina com avenida Olegário Maciel e, ao chegar no local, os policiais receberam a informação de que a mulher estava envolvida na situação. Ela foi encontrada com uma tesoura.

Ela relatou aos agentes que o homem deu um tapa na cara dela enquanto eles conversavam sobre um possível programa, como registrado no boletim de ocorrência. Um conhecido dela, no entanto, estava próximo e, ao ver a cena, deu uma facada no tórax da vítima e fugiu.

O suspeito foi localizado e preso em flagrante. De acordo com o jornal, ele não apresentou justificativas para ter ferido a vítima. Além dele, a mulher também foi detida e encaminhada à Deplan (Delegacia de Plantão) 2.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento

"Sobre a tentativa de homicídio registrada na noite deste domingo (22), na região central de Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas Gerais informa que a ocorrência ainda se encontra em andamento", informou a PCMG em nota.