O Antagonista Advogado da família Bolsonaro teria se envolvido em caso de assédio em restaurante de Brasília. Ele nega

O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, se envolveu na tarde de ontem em confusão no restaurante Chicago da QI 11, Lago Sul, na capital Brasília. Wassef foi acusado de assédio contra uma mulher casada, o marido o perseguiu armado com uma faca. Ambos foram parar na delegacia, o home foi solto na manhã de hoje após audiência de custódia.

Segundo o UOL, o juiz avaliou se a prisão em flagrante foi legal. Na ocasião, o próprio Ministério Público pediu a liberação do homem, concedida pelo juiz como liberdade provisória

Wassef nega que o caso tenha sido assédio e alega tentativa de assassinato, "quase morri" , disse ele à revista Veja.

"Eu cheguei ao restaurante e uma senhora começou a me ofender. Me xingou e disse impropérios do presidente, justificando que odiava o Bolsonaro", disse.

"Ele tentou me assassinar dizendo que sua mulher havia contado que eu teria mexido com ela na porta do banheiro. Em nenhum momento eu cheguei perto dessa mulher", completou.

Ambos prestaram depoimento na 10ª Delegacia de Polícia da capital após serem perseguidos pela Polícia Militar. A PM vai pedir as câmeras do local.