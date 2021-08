Fernando Frazão Agência Brasil Flordelis





O Instituto Penal Santo Expedito, para onde a ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza foi levada no último sábado , após ter sido presa,conta atualmente 630 presas e possui capacidade para 704. A unidade prisional tem vagas sobrando, situação pouco comum no superlotado sistema carcerário do estado.

A unidade é destinada para pessoas presas provisoriamente, ou seja, que não possuem condenação definitiva, como é o caso de Flordelis, presa acusada de ser mandante da morte do marido , o pastor Anderson do Carmo. A cadeia foi inaugurada em dezembro de 2019 pelo então governador do Rio Wilson Witzel e conta com salão de beleza eigreja, ambos desativados provisoriamente em razão da pandemia do novocoronavírus. Antes, o local abrigava umaunidade para menores infratores.



O instituto penal é composto por dois pavilhões, identificados pelas letras A e B. Cada um deles possui local próprio para banho de sol, ondeas presas permanecem por duas horas por dia. Flordelis está no pavilhão B, na galeria 5, onde há duas celas.

Segundo relatório da Defensoria Pública do estado do Rio ,produzido após vistoria realizada no dia 13 de julho deste ano e ao qual o GLOBO teve acesso, o pavilhão B ostenta melhores condições de conservação por ter sido recentemente reformado.



No pavilhão A da unidde estão a neta de Flordelis, Rayane dos Santos Oliveira e Andrea dos Santos Maia, mulher de um ex-policial militar acusada deenvolvimento em um plano para atrapalhar as investigações da morte do pastor Anderson. Rayane também é acusada de envolvimento no assassinato do avô.

Em decisão na última sexta-feira, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que Flordelis deveria ficar em unidade prisional diferente de outras rés do mesmo processo respondido por ela.



No último sábado, o secretário de Administração Penitenciária, Raphael Montenegro, informou a magistrada por e-mail sobre a impossibilidade de manter Flordelis separada, uma vez que a Região Metropolitana do Rio conta apenas com três cadeias para as quais a ex-deputadapoderia ser transferida. Nas outras duas, estão presas duas filhas de Flordelis.





Em razão da situação, Montengero questionou Nearis sobre a necessidade de transferir uma das acusadas para um presídio em Campos dos Goytacazes , no interior do Rio. O advogado Angelo Máximo, que atua no processo criminal representando o pai de Anderson do Carmo, pediu à juíza que Flordelis sejalevada para a unidade de Campos. A magistrada ainda não se posicionou sobre uma transferência da pastora ou de outra acusada para o interior.