Reprodução/redes sociais Mensagens revelam planejamento de ataques

Dois adolescentes foram detidos no último domingo (16) por suspeita de planejarem um ataque a escolas no Rio Grande do Norte. Os dois jovens são primos e arquitatetavam juntos um ataque com “coquetel molotov”.

Um deles mora em Campo Redondo e outro é de Itumbiara, em Goiás. O mais novo, de 14 anos, mora no interior goiano e estava com viagem programada para visitar o primo que é um ano mais velho.

Em mensagens divulgadas pela Polícia Civil de Goiás, um deles escreve que "vai matar todo mundo". De acordo com a polícia, a viagem marcada torna mais concreta a chance deles colocarem em prática seus planos de massacres.

Os policias do Rio Grande do Norte e Goiás foram até as casas onde os adolescentes moram e fizeram a detenção. "Os responsáveis por eles foram acionados e os apresentaram na delegacia, onde houve a confirmação dos fatos apurados", escreve a corporação do RN.

Você viu?

De acordo com o que foi informado para O Globo, as informações iniciais indicavam quatro adolescentes envolvidos no caso. Após a investigação das polícias do RN e de Goiás, os agentes chegaram aos dois jovens detidos.

A Polícia Civil de Goiás informou que os dois adolescentes já haviam escolhido as roupas que usariam durante o ataque. Eles também demonstraram intenção de tirar a própria vida após os atos.

A operação foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI-MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (CIBERLAB), e contou com a participação da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI).