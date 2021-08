Divulgação/Samu Recém-nascido é resgatado





Um bebê de apenas três dias de vida foi encontrado entre os sobreviventes de uma colisão em uma estada de Minas Gerais que vitimou cinco pessoas no domingo (16). O grave acidente envolveu dois carros e uma carreta na MG-307, próximo ao trevo de Grão Mogol, segundo informações do G1.

O Corpo de Bombeiros informou que os dois veículos colidiram com a carreta, que saiu de uma estrada de terra e entrou na rodovia. Um dos veículos transportava cinco pessoas além do recém-nascido. No outro, viajavam duas pessoas. O motorista morreu no local e o passageiro, de 30 anos, foi resgatado com escoriações e uma possível fratura.

O sargento Layon Freitas Pereira conta que a equipe de resgate encontrou o bebê, que estava no assoalho do veículo, sob os corpos, por causa do choro.

"Nós chegamos ao local e constatamos os quatro óbitos no carro e não vimos o bebê. Em seguida, conseguimos retirar com vida o passageiro do outro veículo. Já estávamos felizes por isso quando veio à surpresa. Os colegas escutaram o choro da criança e ao voltarmos para averiguar, encontramos o bebê no assoalho do veículo debaixo dos corpos. Ele estava bem escondido e conseguimos achá-lo através do choro. A gente realmente não esperava e foi uma alegria e emoção para todo mundo, resgatar essa criança ilesa. Os dois carros ficaram destruídos e não encontramos nenhum ferimento no recém-nascido", contou Pereira ao G1.

"Ele estava fora do bebê conforto quando o encontramos, mas provavelmente foi o equipamento que ajudou a proteger bastante. O recém-nascido foi levado para o hospital de Grão Mogol onde passou por uma avaliação e depois foi transferido pelo Samu", continuou.



O Samu informou que a criança foi levada para o hospital de Francisco Sá e foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros nesta segunda-feira (16). Segundo a assessoria do hospital, "o recém-nascido está sendo avaliado pelos médicos, mas até o momento não foi necessário nenhum procedimento".

Procurada pelo G1, a secretária de Saúde de Botumirim disse que a mãe havia dado à luz em um hospital de Montes Claros e estava retornando para o município quando o acidente aconteceu.

Ainda de acordo com a secretária, morreram a mãe do bebê, Fernanda Caroline Alves Ferreira, de 23 anos, o motorista da prefeitura, Eliomar Célio Pereira dos Santos, de 47 anos, Sebastião Pereira dos Santos, de 50 anos, e a filha dele, Samara de Jesus dos Santos, de 18 anos. Segundo o IML, o motorista do outro carro era José Alves de Souza, de 59 anos.