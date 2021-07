Reprodução Lázaro Barbosa de Sousa

Em um caso que chamou a atenção de todo o Brasil, o serial killer do Distrito Federal, Lázaro Barbosa, 32 , foi capturado e morto no final de junho, no dia 28. A operação durou 20 dias, com o suspeito conseguindo fugir por matas e rios e se esconder. A polícia acredita que ele teve ajuda de uma rede criminosa de fazendeiros, empresários e políticos e que fazia parte de uma organização criminosa. No celular de Lázaro foram encontrados indícios que ele não agia sozinho na região.

“Nessa organização criminosa, a gente já levantou que pessoas importantes participam dela. Nós temos empresários, fazendeiros, políticos...”, afirmou a delegada Rafaela Azzi.

O fazendeiro Elmi Caetano que teria ajudado a esconder Lázaro em uma de suas propriedades é um dos suspeitos. Uma mensagem de voz encontrada no celular do fazendeiro indica o apoio dele a Lázaro. “Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava”, disse Elmi no áudio.

Elmi Caetano pode ser o mandante da chacina cometida por Lázaro, em Ceilândia (DF) no dia 9 de junho - quando ele passou a ser procurado pela polícia. As vítimas foram o fazendeiro Cláudio Vidal e os dois filhos, Gustavo e Carlos Eduardo, além da esposa, Cleonice Marques de Andrade, que foi feita de vítima e levada para um córrego, onde foi estuprada por Lázaro e encontrada morta, no dia 12 de junho.

“Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário e que na entrevista o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado Lázaro para cobrar a dívida, e em não recebendo, matar aquelas pessoas”, diz Rafaela Azzi.



Em “entrevista”, Rafala fala sobre uma conversa inicial que teve com Elmi Caetano quando ele foi preso junto com o caseiro. As investigações também apuram se Ellen Vieira, viúva de Lázaro, e a ex-mulher dele, Luana Cristina, teriam ajudado o criminoso. A defesa do fazendeiro defende que ele não é o mandante da chacina.

- Com informações do Fantástico, da TV Globo, e do G1.