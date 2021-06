Reprodução Rastros de Lázaro foram encontrados nas matas pela polícia

Equipes que estão atrás de Lázaro Barbosa , de 32 anos, encontraram rastros do criminoso nas matas enquanto faziam as buscas. No caminho, foram achadas até mesmo rãs desossadas, que a polícia acredita que tenham sido deixadas pelo procurado. As informações são do portal Metrópoles .

A polícia já está atrás de Lázaro há 14 dias devido a uma chacina em Ceilândia (DF), entre outros crimes.



O animal que pode ter sido consumido pelo criminoso foi encontrado perto de algumas pedras, às margens dos córregos que foram usados por ele para se movimentar na mata . Ao lado do anfíbio, também havia um facão, aparentemente pouco amolado, e que foi recolhido pela força-tarefa. Os agentes acreditam que o homem tenha usada a ferramenta e a abandonado quando perdeu o corte.

Além disso, Lázaro também teria abatido dois frangos furtados de duas chácaras invadidas por ele na última semana. Os proprietários das residências deram falta das aves e a polícia investiga a possibilidade.

Segundo o portal Metrópoles , para dificultar a sua localização, Lázaro queima praticamente todos os objetos utilizados para não deixar rastros para os cães farejadores, utilizados pelos policiais nas buscas.

Além dos animais, o criminoso também teria furtado uma peça de queijo e linguiça defumada de uma das casas invadidas por ele. De acordo com os donos das casas, esses alimentos seriam suficientes para o homem se manter alimentado por pelo menos cinco dias.

Cascas de frutas também foram encontrados em lugares isolados da mata, mas sem rastros que indicassem o paradeiro do homem.

Agora, a força-tarefa realiza cerco no município de Girassol, em Goiás .