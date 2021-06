Sérgio Galdino Deputada Estadual Janaina Paschoal (PSL-SP)

Nesta segunda-feira (21), a deputada estadual de São Paulo, Janaina Paschoal (PSL-SP), usou suas redes sociais para criticar a insistência da CPI da Covid em ouvir o depoimento do empresário Carlos Wizard e comparou o caso com a perseguição ao serial killer, Lázaro Barbosa, foragido há 13 dias.



O depoimento de Wizard estava marcado para a última quinta (17) , mas o empresário não compareceu. A CPI pediu a retenção do passaporte do empresário e que ele seja conduzido coercitivamente pela Justiça . No entanto, nesta segunda-feira (21), a defesa de Carlos Wizard entrou em contato com a Comissão para agendar o depoimento que deve ocorrer no próximo dia 30.

Enquanto isso, uma megaoperação com 270 policiais faz buscas por Lázaro, conhecido como serial killer do DF, assassinou uma família inteira em Ceilândia , região administrativa do Distrito Federal.

Janaina Paschoal escreveu: "Gostaria de saber o que Carlos Wizard fez, para ser buscado como Lázaro? Qual a acusação? Quais os indícios?"



Carlos Wizard é apontado como integrante do gabinete paralelo suspeito de aconselhar o governo federal.