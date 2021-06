Reprodução Lázaro Barbosa, de 32 anos, é procurado há 13 dias

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular , da TV Record , a esposa de Lázaro Barbosa , de 32 anos, disse que vem sendo ameaçada e acusada de ser cúmplice do criminoso. Lázaro é procurado há 13 dias, suspeito de ter causado uma chacina em Ceilândia (DF), entre outros crimes.

Helen e o procurado têm uma filha juntos. Ela disse que não sabia dos crimes cometidos por ele e que não sabe onde ele está. Ao jornalista Roberto Carbrini, a mulher explicou que, se tivesse qualquer informação sobre o paradeiro dele, comunicaria à polícia.



Ao ser questionada se deixaria a filha ter contato com o pai novamente, Helen disse que sim, pois acredita no amor verdadeiro de Lázaro pela filha. Ela afirmou que não tem falado para a filha onde ele está ou que fez. A mulher também preferiu não informar onde elas estão morando no momento, por questão de segurança.

Na ocasião, Helen disse que sabia que Lázaro havia matado uma pessoa na Bahia, mas acreditava que ele já tinha pagado pelo assassinato . Ela afirmou que não imaginava que ele fosse capaz de cometer tantos crimes.

"Ele sempre teve fé em Deus", contou Helen. A mulher disse que ele nunca "cultuou o diabo" e que frequentava sempre a igreja em momentos de dificuldade.

"Dentro de casa ele era uma pessoa, mas fora agia de outra forma", explicou. Helen disse estar com medo de sair de casa devido às ameaças que vem recebendo e que chegou a ser torturada pela polícia para revelar a localização do homem.



Na entrevista, ela ainda afirmou que nunca deixou que passassem necessidade e que ele sempre foi trabalhador. No entanto, não voltaria a ter relação com ele após os crimes.

Helen também fez um apela para que Lázaro se entregue e pare de fugir da polícia. Ela afirmou temer que ele seja morto.