Radchadawan Peungprasopporn/Facebook Elefante invadiu casa em busca de comida

Um elefante fez um buraco enorme na parede de uma casa em busca de comida em Pa La-U, na Tailândia. O caso ocorreu no último domingo (20) e o momento foi registrado pela dona do imóvel, Radchadawan Peungprasopporn. As informações são da rede CNN .

Nas imagens divulgadas, o elefante aparece em meio à parede quebrada na cozinha da casa, logo acima da pia, onde há restos de comida. Peungprasopporn publicou vídeos e fotos no Facebook que mostram o animal vasculhando armários e gavetas com a tromba e derrubando as louças.

"Estávamos dormindo e acordamos com um som dentro de nossa cozinha", disse a mulher à CNN. "Então corremos escada abaixo e vimos um elefante enfiar a cabeça na nossa cozinha, onde a parede estava quebrada".

A moradora afirmou que já tinha um buraco na parede de sua cozinha por um motivo parecido: outro elefante se chocou com a casa no mês passado. O dano ainda não havia sido consertado quando o animal apareceu e enfiou a cabeça, aumentando o tamanho da abertura.

"Desde que eu era jovem, vi elefantes perambulando por nossa cidade em busca de comida. Mas esta é a primeira vez que eles realmente danificaram minha casa", disse ela.