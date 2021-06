Divulgação/Polícia Civil Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, captado por câmera de segurança

Circulam nas redes sociais vídeos e um áudio de moradores da região por onde o serial killier Lazaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, vem fugindo da polícia há oito dias. A população está apavorada com a situação e teme que o suspeito invada suas casas.



Um vídeo feito por volta das 11h da última terça-feira, 15, durante as buscas que a polícia faz na cidade de Cocalzinho, em Goiás, mostra o desespero da moradora de uma chácara que viu o homem — apontado pela polícia como autor de uma chacina no Distrito Federal — em sua casa. Com a voz trêmula e parecendo estar sem fôlego, ela aponta para o local onde o suspeito estava.



"Tá aqui em casa, tá aqui em casa. Tá aqui, ó. Taí nesse mato. Me escuta (...) quando eu te chamar", disse ela, falando com homem que estava a seu lado", diz a mulher no vídeo.

Nas imagens, é possível ver a movimentação dos policiais. Há uma semana as autoridades tentam prender Lázaro . Ele já invadiu fazendas na região. Numa das vezes, na noite da última segunda, 14, um caseiro informou aos policiais ter baleado o suspeito, durante uma troca de tiros entre os dois. As autoridades, no entanto, não acreditam que Lázaro tenha se ferido por não haver vestígios disso no local. Veja o vídeo citado:



Na manhã de terça, o suspeito foi encontrado dormindo numa outra fazenda por um fazendeiro e seu caseiro. Ele pediu comida. Em seguida, o dono da fazenda voltou para dentro da casa e, achando que o homem poderia pegar uma arma, Lázaro fugiu. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Lázaro aguarda o fazendeiro com comida, antes de fugir. Veja o vídeo:

Ainda na terça, o secretário estadual de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, que considera Lázaro um psicopata, disse que acompanha as buscas da força-tarefa da qual participam 300 agentes pessoalmente: "Vou ficar lá até encontrar esse sujeito".



Segundo ele, os investigadores têm "boas pistas": "Já temos um quadrante definido de onde esse sujeito está. É um sujeito de muita periculosidade, perigosíssimo, conhece muito bem a área lá. Nascido e criado ali. É mateiro e está fazendo um esforço enorme para se esconder, para fugir da polícia, fugir da Justiça. Mas nós também estamos fazendo um esforço enorme e vamos conseguir capturá-lo para entregá-lo para a Justiça os mais breve possível".



Ainda na tarde de ontem, o fugitivo fez um casal e a filha deles de refém e os levou para a beira de um rio, onde teria dito que mataria os três. A adolescente conseguiu enviar uma mensagem, pedindo socorro à polícia, que conseguiu resgatar a família sem ferimentos. Lazaro trocou tiros com os agentes, atingindo um policial militar de raspão . Ele passa bem. Na internet, circula um áudio de uma parente da família, contando apavorada a situação. Ouça:



As buscas das polícia civil, militar e federal já duram oito dias e contam com mais de 200 agentes, cães farejadores, drones e um helicóptero. Lázaro é apontado como um "mateiro experiente", que consegue sumir com facilidade nas matas. Ele também é tido por alguns como psicopata e satanista.