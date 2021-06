Reprodução/Polícia Civil do DF Lázaro Barbosa de Souza, procurado pela polícia há 7 dias

Lázaro Barbosa, de 32 anos, procurado pela polícia desde que cometeu um triplo assassinato em Ceilândia, no Distrito Federal, voltou a fazer refém nesta terça-feira (15). Ele foi cercado pelas forças de segurança em uma rodovia em Edilândia, no entorno do DF, e disparou tiro contra os policiais. Um agente chegou a ser baleado. As informações são do Metrópoles .

Lázaro foi flagrado hoje mais cedo por câmeras de segurança de uma fazenda por volta das 6h e se deparou com o suspeito. Ele já está foragido há 7 dias.

“Ele estava com uma jaqueta, bermuda, uma blusa e uma botina. Estava com uma mochila nas costas, mas não vi qualquer machucado. Não havia nada aparente. Ele dormiu na cama que eu descanso e não ficou marca de sangue. Só suja de terra. Se estava armado, a arma estava dentro da mochila”, disse o chacareiro que avistou Lázaro.

O chacareiro disse ainda que Lázaro pediu um prato de comida e disse que estava com fome. “Pedi para ele aguardar eu prender os bezerros e trazer as vacas que iria arrumar um prato de comida para ele. Cheguei a falar que comida não se negava a ninguém. A minha intenção era dar a comida para despistar e segurar ele. Mas ele não esperou. Eu o vi saindo pela mata. É muito esperto”, conta.