Serial Killer do DF: Pai de suspeito diz que filho é um "monstro" e do "demônio" Edenaldo Barbosa contou estar estarrecido com os crimes pelos quais o filho é acusado; Lázaro é procurado pelas polícias de Goiás e do Distrito Federal

Por Agência O Globo | 16/06/2021 09:36