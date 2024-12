Divulgação/Polícia Estadual da Pensilvânia Buraco que se abriu na rua no qual a idosa possa ter caído





Elizabeth Pollard , de 64 anos, desapareceu na segunda-feira (2) à noite enquanto procurava seu gato perdido em Unity Township , na Pensilvânia ( EUA ). Na manhã de terça (3), as autoridades localizaram seu carro com sua neta de cinco anos dentro, próximo a um buraco de cerca de nove metros de profundidade, recém-formado no solo no qual acreditam que a idosa tenha caído.

A polícia estadual da Pensilvânia iniciou uma operação de resgate intensiva. Segundo a polícia, o buraco da largura de um bueiro pode ter se formado enquanto Elizabeth caminhava pelo local. As autoridades relataram ter também quase caído nele, que dizem estar ligado a uma mina de carvão abandonada.

As equipes de resgate, usando escavadoras e câmeras, esperam encontrar a mulher em alguma cavidade subterrânea próxima. Para encontrar a mulher, foram inseridos microfones e câmeras no local, e que estas últimas detectaram algo que aparenta ser um sapato.

Localização

O buraco foi encontrado na comunidade de Marguerite, conhecida por antigas operações de mineração de carvão, o que torna comuns colapsos no solo. Ele foi identificado próximo a um restaurante, onde o carro de Elizabeth estava estacionado. Nesta quarta-feira (4), mais de 100 pessoas se juntaram às buscas. As autoridades revelam que foi aberto um segundo buraco para poderem descer até ao local, que temem ser instável.

Enquanto isso, a neta de Pollard, que passou várias horas no carro em temperaturas congelantes, foi encontrada em segurança e já está reunida com seus pais. O destino do gato de estimação de Elizabeth, chamado Pepper , permanece desconhecido.