Reprodução/Instagram Os tesouros do bilionário não foram enterrados e nem colocados em lugares de risco





O bilionário estadunidense Jon Collins-Black organizou uma verdadeira caça ao tesouro, escondendo cinco baús repletos de objetos únicos em diferentes locais dos EUA . Ao todo, os tesouros possuem um valor estimado em cerca de US$ 2 milhões (R$ 12 milhões).

Entre os tesouros, estão peças de alto valor como bitcoins com valor de R$ 605 mil e um anel de lotus azul do século VII. As pistas para encontrá-los estão escondidas no novo livro do bilionário: “ There's Treasure Inside ” (Há um Tesouro Dentro, em português), que oferece dicas para caçadores de tesouros que desejam participar.

Os tesouros

Espalhados pelos Estados Unidos, estão também uma moeda de ouro grega do século IV a.C; uma rocha lunar; um cartão do Michael Jordan de 1986 e um broche de diamante e safira que pertenceu a Jacqueline Onassis (ex-primeira dama dos EUA, casada com John F. Kennedy ).

O bilionário selecionou cada item em leilões privados, com intuito de que cada um tivesse um apelo especial. Segundo Collins-Black, a ideia é fomentar a curiosidade e a imaginação de quem aceita o desafio. De acordo com ele, qualquer pessoa pode participar da aventura. “Basta ter curiosidade, imaginação e vontade de experimentar”, afirmou.

Ele utilizou suas redes sociais para esclarecer que os baús não estão enterrados, nem em áreas perigosas ou privadas. Os objetos estão localizados em espaços ao ar livre e acessíveis a menos de cinco quilômetros de vias públicas.

Surgimento da ideia

Motivada pela infame caça ao tesouro de Forrest Fenn, lançada em 2010, Collins-Black sonhou em criar algo mais pessoal e acessível. Em vez do único baú de Fenn escondido nas Montanhas Rochosas, o bilionário imaginou múltiplos tesouros permitindo que cada pessoa em todo o país tivesse a oportunidade de estar mais próxima de um dos baús.

Antes de se dedicar ao mundo dos investimentos, Collins era músico e afirmou ter tido a ideia da caça ao tesouro durante o período de confinamento devido a pandemia de covid-19. Seu objetivo principal era combinar sua paixão por aventura com a ideia de compartilhar riqueza de forma bem-humorada e criativa.





Vale destacar que o conteúdo encontrado nos baús possui valor significativo devido à raridade, mas pode ganhar mais valor com o tempo.