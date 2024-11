CHARLY TRIBALLEAU Donald Trump realizou conferência com apoiadores na Flórida

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos , Donald Trump , discursou na noite desta quarta-feira (6) em Palm Beach, na Flórida, agradecendo o apoio dos eleitores e declarando sua vitória nas eleições presidenciais deste ano. A declaração se deu após a imprensa americana confirmar vitória no estado pêndulo da Pensilvânia, que dá a Trump 19 deputados.

“Vamos ajudar o nosso país a se curar. Temos um país que precisa de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras. Fizemos história, superamos obstáculos, e agora está claro que conquistamos a coisa mais incrível politicamente”, disse Donald Trump em um evento com centenas de apoiadores.

“Essa vitória nos permitirá fazer a América grande de novo”, disse.

Trump aproveitou para agradecer aos republicanos que conseguiram a maioria no Senado dos EUA, mas também fez uma previsão otimista para o futuro do partido. “Agora é hora de garantir o controle da Câmara dos Representantes", declarou, vislumbrando uma vitória em ambas as casas do Congresso.

Acompanhado de seus apoiadores, Trump se manifestou no centro de convenções do condado de Palm Beach, onde centenas de pessoas assistiram à contagem de votos e acompanharam os resultados da eleição.

O vice de Trump, o senador JD Vance, também fez um discurso durante o evento, destacando a magnitude do momento histórico. “A eleição de 2024 representou a maior reviravolta política da história dos EUA”, afirmou Vance, acrescentando que a administração de Trump liderará o país em uma “grande retomada econômica”.

Embora a vitória de Trump ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelas autoridades eleitorais, as projeções apontam o republicano como favorito na disputa pela Casa Branca, com 266 delegados conquistados até o momento. A candidata democrata Kamala Harris, por sua vez, não se pronunciou até o momento, e não há previsão de um discurso nesta madrugada.