Reprodução/Google Maps A cidade de Haddon Heights poderá voltar a vender bebidas após mais de um século





Haddon Heights , uma pequena cidade no estado de Nova Jersey , EUA , poderá voltar a servir bebidas alcoólicas em estabelecimentos depois de 120 anos. Os cidadãos da região, que não tem lojas de bebidas e bares, votaram na terça-feira (5) para revogar uma proibição de mais de um século para vendas alcoólicas dentro dos limites da cidade.

Os eleitores do subúrbio a cerca de 16 quilômetros a sudeste da Filadélfia aprovaram uma medida eleitoral que propõe a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes, bares e lojas de departamentos. Foram 62% dos votos a favor e 38% contra, de acordo com os resultados eleitorais preliminares divulgados pelo Condado de Camden.

A aprovação da medida eleitoral ainda não significa a liberação das vendas de bebidas. O prefeito de Haddon Heights e o conselho ainda precisam redigir e aprovar uma legislação para acabar oficialmente com a proibição.

Expectativa otimista

“Respeitaremos os desejos se a maioria for favorável ​​de uma forma ou de outra”, disse o prefeito Zachary Houck antes do dia da eleição, de acordo com a CBS News Philadelphia .

Depois da aprovação da nova legislação, o processo de solicitação e aprovação de licenças para bebidas alcoólicas também pode levar algum tempo. Haddon Heights só poderá receber duas licenças para venda de bebidas alcoólicas com base no tamanho de sua população — cerca de 7.400 pessoas — segundo a lei estadual, que estipula uma licença para venda de bebidas alcoólicas no varejo para cada 3 mil pessoas.

A cidade é um dos 30 municípios de Jersey que não permitem licenças de consumo no varejo, de acordo com a New Jersey Licensed Beverage Association .