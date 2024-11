PREVOTS e Renato Ignácio Hermes. Granizos se formam quando gotículas de água se congelam dentro de nuvens

Os alertas para chuvas intensas e tempestades continuam em vigor ao longo desta semana, com previsão de precipitações, ventos intensos e até granizo . De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , 16 estados e o Distrito Federal permanecem sob aviso nesta quinta-feira (7).

O Sul do país é a área mais afetada, com risco de tempestades severas, incluindo chuvas de até 100 mm/dia e ventos fortes de até 100 km/h. São Paulo também está sob alerta para tempestades.

O alerta laranja indica "perigo" devido à expectativa de chuvas intensas e tempestades. Os estados sob este alerta podem enfrentar chuvas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos de 60 a 100 km/h. Esse cenário pode causar problemas como queda de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Os estados afetados são:

Minas Gerais

São Paulo

Mato Grosso

Goiás

Mato Grosso do Sul

Rondônia

O alerta vermelho, o mais grave, é emitido para áreas do Sul do Brasil, onde as chuvas podem atingir até 100 mm/dia, com ventos fortes de até 100 km/h e risco de queda de granizo. As regiões atingidas são:

Sul do estado de São Paulo

Rio Grande do Sul

Paraná

Santa Catarina

O alerta amarelo indica "perigo potencial", mas ainda assim alerta para chuvas intensas e rajadas de vento. Os estados sob esse alerta podem registrar chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h. As áreas afetadas são:

Amazonas

Pará

Tocantins

Bahia

Rio de Janeiro

Maranhão

Piauí

Distrito Federal

O Inmet também emitiu recomendações de segurança para as regiões afetadas. Em caso de tempestades com rajadas de vento, o ideal é evitar abrigo sob árvores devido ao risco de raios e também não estacionar perto de torres de transmissão ou placas de publicidade, que podem ser derrubadas pelo vento. Além disso, a orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, para prevenir riscos de choque elétrico.

Novembro sem La Niña, mas chuva intensa continua

Em relação ao clima para o mês de novembro, a previsão é de um aumento significativo no volume de chuvas sobre o Brasil. Embora o fenômeno La Niña não esteja oficialmente configurado, as temperaturas do Pacífico próximo à costa do Peru ainda estão abaixo da média, o que pode influenciar as condições climáticas em algumas regiões do país.

De acordo com o Climatempo, em grande parte do Brasil, novembro é um mês de chuvas mais regulares, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e no Sul. Essas chuvas são típicas da estação e ocorrem devido à combinação de ar quente e úmido com a passagem de frentes frias que aumentam a instabilidade.

A previsão indica que as pancadas de chuva serão frequentes, principalmente no período da tarde e noite, com mais intensidade na Região Sul, em estados do Sudeste e Centro-Oeste.

No entanto, o Nordeste do Brasil ainda enfrenta um clima mais seco, com exceção do sul do Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, onde o retorno das chuvas regulares já é esperado. Nas demais áreas do Nordeste, o mês de novembro continua sendo um período de calor intenso e baixa precipitação, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C em algumas regiões.